Китайский драйвер обеспечил рост азиатских бирж во вторник

Ведущие индексы азиатских бирж, завершили вторник в зеленой зоне. Инвесторы покупали акции, после появления информации о готовности властей Китая остановить падение рынка акций в Гонконге и на материке, выкупив бумаги на $300 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии