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Флик — второй тренер в истории «Барселоны», выигравший свои первые три эль-класико

Флик — второй тренер в истории «Барселоны», выигравший свои первые три эль-класико

Ханс-Дитер Флик стал вторым главным тренером в истории «Барселоны», который выиграл свои первые три матча против «Реала».

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