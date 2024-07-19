Актер Александр Ширвиндт родился 90 лет назад

Народный артист России Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец Анатолий Ширвиндт был скрипачом оркестра Большого театра, а мать Раиса Ширвиндт — актрисой, выпускницей Второй студии МХТ и ученицей Владимира Немировича-Данченко.