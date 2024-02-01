ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 1 февраля сообщил, что российские военнослужащие уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков в зоне спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии