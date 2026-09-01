Ракова сообщила о популярности английского среди московских школьников

Английский остается наиболее востребованным языком среди школьников Москвы. Заммэра Анастасия Ракова подчеркнула, что также растет интерес к французскому, немецкому, испанскому и китайскому, который изучают свыше 6 тысяч старшеклассников.
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