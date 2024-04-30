Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    У автора мухи с котлетами и в тексте, и в голове Сначала нам надо создать свою ФРС с мировым рублем и тогда можно пос...Россия заморозила...
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Россия заморозила активы крупнейшего банка США - этому банку принадлежит ФРС США. Рассказываю, опираясь на факты

Россия заморозила активы крупнейшего банка США - этому банку принадлежит ФРС США. Рассказываю, опираясь на факты

Есть очень интересные новости! Но чтобы у вас было понимание, о чём идёт речь, немного информационной справки.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Очень надеюсь, что это только начало уничтожения власти потомков пиратов, бандитов, грабителей и убийц — Морган, Варбург, Шифф, Рокфеллер и других, не менее кровожадных родов.
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12 час.
ВМ
Вениамин Мельников
439 млн и сотни миллиардов не сопоставимы. Это очередная красная линия?
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
У автора мухи с котлетами и в тексте, и в голове Сначала нам надо создать свою ФРС с мировым рублем и тогда можно послать на фиг ФРС США Пока китайцам по силам бороться за эту задачу Захотят ли они с нами быть в этом вопросе - если да, то паритета  не может быть - наша экономика слабее и мы будем на вторых ролях после Китая в новом ФРС Китай-РФ Нуа дальше острая борьба за первенство - кто кого переборет, ФРС какой стороны Здесь слабое место - супер взаимосвязь экономики Китая с США и ее сателлитами (Европа и тп)
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1 час.

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