Россия заморозила активы крупнейшего банка США - этому банку принадлежит ФРС США. Рассказываю, опираясь на факты

ВТ

Врам Тавризов

У автора мухи с котлетами и в тексте, и в голове Сначала нам надо создать свою ФРС с мировым рублем и тогда можно послать на фиг ФРС США Пока китайцам по силам бороться за эту задачу Захотят ли они с нами быть в этом вопросе - если да, то паритета не может быть - наша экономика слабее и мы будем на вторых ролях после Китая в новом ФРС Китай-РФ Нуа дальше острая борьба за первенство - кто кого переборет, ФРС какой стороны Здесь слабое место - супер взаимосвязь экономики Китая с США и ее сателлитами (Европа и тп)