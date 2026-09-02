Большой театр увеличил вместимость зала до 1060 мест к юбилею

Большой театр завершил обновление Новой сцены, увеличив число мест до 1060. Триумфальные открытия сезона начнутся 5 сентября с концерта под управлением Валерия Гергиева, а 8-9 сентября пройдет премьера оперы "Иоланта".
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