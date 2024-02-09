Daily Mail: Запад испугался потери влияния в Арктике из-за действий России

Западные страны могут лишиться влияния в Арктике из-за сотрудничества России и Китая. Такой вывод сделала британская газета Daily Mail на основе отчета информационно-аналитической фирмы Strider Technologies.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии