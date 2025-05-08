Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик поздравляет жителей города с Днём Победы!

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы - даты, наполненной гордостью за героическое прошлое нашей страны и надеждой на мирное будущее, от имени депутатов Председатель Думы Владивостока Андрей Петрович Брик обращается с искренними поздравлениями: Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, участники Специальной военной операции! Уважаемые жители и гости города Владивостока! От депутатов Думы города Владивостока, от меня лично примите самые теплые поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Этот год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным «Годом мира и единства в борьбе с нацизмом», особенно важен для сохранения исторической памяти.