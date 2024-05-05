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«Бавария» общалась с представителями тен Хага. Если придется уйти из «МЮ», он готов к работе в Мюнхене

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние недели были переговоры между «Баварией» и представителями тренера «Манчестер Юнайтед».

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