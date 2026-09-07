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Иркутск Сегодня

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В Ангарске прошли учения по борьбе с терроризмом

В Ангарске сотрудники силовых ведомств провели масштабные учения. По легенде, группа условных террористов напала на воинскую часть, используя самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью.

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