360.ru: при острой реакции на укус осы нужно срочно вызывать скорую помощь

Укусы ос не только болезненны, но и опасны острой аллергической и токсической реакцией. Причем эти агрессивные насекомые, которые становятся особенно злыми к концу лета, так как находятся в поисках пищи, могут кусать многократно – они обычно не теряют жало.
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