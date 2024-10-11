Курской область сейчас! Готовится удавка для ВСУ: враг от дерзости опешил, группировка превратилась в винегрет

Украинским войскам готовят смертельный котел. Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал в интервью «МК», почему нынешние потери ВСУ могут стать фатальными, и какой месяц станет решающим в операции по освобождению Курской области.
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