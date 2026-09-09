Берл Лазар открыл в Москве центр для детей с аутизмом и ДЦП

Главный раввин России Берл Лазар открыл в Москве центр "Улыбка сердца" для детей с аутизмом и ДЦП. Центр предлагает различные занятия и помощь специалистов, способствуя интеграции особенных детей в общество.
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