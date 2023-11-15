Сегодня плановые энергоотключения коснутся Астрахани и поселений трех районов

Самое позднее возобновление подачи электричества - в 18:00. В среду, 15 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Центральном и Заболдинском районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 08:30 до 18:00, с 09:00 до 18:00); Ахтубинский район - с.