Мишустин: в РФ нужно полностью модернизировать первичное звено здравоохранения

В ближайшие шесть лет в России предстоит полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Об этом заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сообщает ТАСС.
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