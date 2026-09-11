Названы условия, при которых медведи перестанут выходить к людям

При достаточной кормовой базе медведи отправятся в горную местность, где продолжат набирать необходимый перед зимовкой жир Медведи могут в ближайшие дни перестать приближаться к населенным пунктам, если окажется достаточно естественного корма.
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