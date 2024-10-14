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Авито провел для школьников Петербурга урок цифровой грамотности

Авито провел для школьников Петербурга урок цифровой грамотности

Юные петербуржцы попробовали свои силы в новом сезоне всероссийской акции «Цифровой диктант». Онлайн-платформа Авито, которая ежегодно поддерживает мероприятие, организовала урок цифровой грамотности по теме безопасных покупок в интернете и провела тестирование для школьников на площадке ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (ГБНОУ «АЦТ»).

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