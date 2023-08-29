Сам себе мастер

160 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Муторно конечно...Но такую шестеренку не найдешь нигде.Хороший и действительно надежный способ.Как надежно восст...
  • Лидия
    Кое-где гвоздями, а кое-где клеем.....стены не брали гвозди. Но не всю поверхность гобелена проклеивали, а лишь у пот...Ни за что бы не д...
  • Алиса Майская
    Фигня какая-то...Вешаем тюль — што...

Подушка, которая превращается в сидушку! И такое возможно! В ход пошли все оставшиеся от других изделий - лоскутки ткани

Подушка, которая превращается в сидушку! И такое возможно! В ход пошли все оставшиеся от других изделий - лоскутки ткани

Работая с дорогими тканями, стараешься их кроить очень экономно, но лоскутки все равно остаются, но их не стоит выбрасывать, они еще пригодятся для вот таких подушек-сидушек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх