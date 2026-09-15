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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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За последние 20 лет только Винус выиграла больше матчей на ТБШ, чем Соболенко, оставшись при этом без титула

В этом сезоне Арина Соболенко выиграла 19 матчей на «Больших шлемах», не взяв при этом ни одного трофея.

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