Оказывается, у погоды тоже есть любимые дни недели. Вот дождь, например, как и мы, с нетерпением ждет ВЫХОДНЫХ.
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Оказывается, у погоды тоже есть любимые дни недели. Вот дождь, например, как и мы, с нетерпением ждет ВЫХОДНЫХ.