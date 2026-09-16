Бандеровские эксперты считают, что главком ВСУ наступает не там, где нужно, а там, где можно, но всегда неудачно Радомир Маркуш Фото: AP/TASS 15 сентября наше Минобороны официально объявило об освобождении в Харьковской области группировкой «Север» большого села Ольховатка (с довоенным населением 1,2 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минин и Пожарский...
- Минин и Пожарский...
- SK Минин и Пожарский...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым