Сложный тест на ударения в словах — правильно ответят только единицы

Русский язык отличается не только обширным словарным запасом, но и сложной системой ударений, которая нередко вызывает затруднения даже у людей с высшим образованием.
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