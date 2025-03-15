На Украине мужчина пытался убежать от военкомов, угрожая пистолетом

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В украинском городе Луцк сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, на улице насильно мобилизовали мужчину, вооруженного травматическим пистолетом.
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