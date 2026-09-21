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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил 75-й гол со штрафных и вышел на 2-е место в истории. У Роналду 65 мячей

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси забил гол со штрафного в матче МЛС с «Сан-Диего» (2:2). Всего на счету 39-летнего аргентинца 75 таких мячей за карьеру, и он вышел на чистое второе место в истории по этому показателю, опередив Жаира, который забил 74 гола.

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