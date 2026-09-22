Сентябрьский лещ: повадки, места стоянок и эффективные снасти для осенней ловли

Каждый год я жду сентября с особым чувством. Летняя рыбалка, конечно, приятна, но именно осенью начинается то самое время, когда лещ перестаёт лениться и начинает по-настоящему бороться за каждый грамм жира перед долгой зимой.
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