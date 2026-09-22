Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

37 подписчиков

Сентябрьский лещ: повадки, места стоянок и эффективные снасти для осенней ловли

Сентябрьский лещ: повадки, места стоянок и эффективные снасти для осенней ловли

Каждый год я жду сентября с особым чувством. Летняя рыбалка, конечно, приятна, но именно осенью начинается то самое время, когда лещ перестаёт лениться и начинает по-настоящему бороться за каждый грамм жира перед долгой зимой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым