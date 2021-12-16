Власти решили снова оптимизировать российскую медицину

Новый проект государственных гарантий оказания медпомощи вызвал критику экспертов Пандемия привела к существенному росту расходов здравоохранения на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, что сегодня вылилось в необходимость экономить.
Новый проект государственных гарантий оказания медпомощи вызвал критику экспертов Пандемия привела к существенному росту расходов здравоохранения на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, что сегодня вылилось в необходимость экономить.
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