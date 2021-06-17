Свекровь-транжира

5МИНУТКАРазвлеченияСвекровь-транжира Мать моего мужа абсолютно безответственная женщина. Она не знакома ни с правилами приличия, ни с основами экономики.Вернуться к статье205НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсаша дмитренкожениться надо на сироте))))))))))))))Нина Полевая (Бойко)Не, меня всегда возмущает и бесит, когда карты находятся у мам (тещи/свекрови), когда мамы что-то требуют от взрослых детей, хотя еще здоровые Лошади! МАМЫ, Вы что охренели? Вы не хотите счастья и спокойной жизни своим детям??? Отстаньте от детей, живите своей жизнью и своими интересами!ВалерияНина, вы, вроде разумная женщина, неужели верите в такой бред?))) Я за свои 63 ни разу не встречала таких женщин, даже не слышала о таких. ))))))РыжикЯ вам скажу - это не бред.РыжикДаже больше... У меня почти такая ситуация. Только... Она не прибегает орать что сын должен обеспечивать мать, а постоянно ему об этом говорит втайне от меня. Постоянно что-то просит У него, хотя сама работает на 2х работах и получает пенсию. В среднем У неё выходит около 40 тыс. Но... Она всем помогает старшей дочери, её детям, но не помогает сыну и младшему внуку. Хотя У дочери положение лучше, так как она живёт У мужа в собственном жилье, а мы снимаем квартиру. В итоге... Мы втроём живем в месяц на 15 тысяч, потому что я пока не устроила ребёнка в сад, очередь большая в гос., а свекровь в собственной 4х комнатной квартире на 40 тысяч. И ей их вечно не хватает.Vera DobryaginaЭти писаки уже не знают, из какого пальца очередной бред высасывать. Этот, видимо, высосан из большого пальца ноги))) Если и есть такие свекрови, то их место в дурке, вместе со своим сыночком - декретником.Лариса Сергеевна))) А ведь бывают. Случаи не единичны)))Татьяна ХлусоваКонечно, бывают. Я недавно читала (в другом месте, не на МТ) комментарии от девушки, которая убеждена, что родители детей для того и рожают, чтобы потом получать от них "компенсацию за вложения".Лариса Сергеевна)) Ага. И это не стакан воды в старости))саша дмитренкоа зачем еще??? пенсии недавно появились,,,,,Михаил_Жёстко, но справедливо, а размеры своих доходов и расходов следовало бы держать в секрете. Особенно от родственников мужа, чтобы они не вздумали планировать её распределение.РыжикВот именно. Потому что моя свекровь очень рассчитывала на мои декретные, чтобы погасить долги 🤦♀️Михаил_И задолбали уже с этим "муж в декрете" из статьи в статью. Только жена может оказаться в декрете.Ольга Соколова (Стрелкова (Сулаева))По закону теперь отпуск по уходу за ребенком может взять любой член семьи.Михаил_Но не декретный же :) .саша дмитренкодекрет-указ,,как можно быть в указе?)))Михаил_Указ на вынашивание и роды :) .НинаА просто, по-человечески, поговорить не пробовали? Ведь люди, в отличие от животных, умеют разговаривать, следовательно и договариваться.Тамараа еще и на алименты подать с паршивой овцы -хоть шерсти клокГалина ВойсковаяНу пусть выходит на работу и пусть идёт жить к маме. Чего психовать? Жизнь всё расставит по своим местам и спустя какое-то время и вы поймёте правы ли вы были и муж поймёт, и свекровь.... Спустя время всё смотрится по другому.Комментировать
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