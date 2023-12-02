Политолог об итогах Года педагога и наставника в России: «Собрал наилучшие практики»

Уходящий 2023 год в России был посвящен педагогам и наставникам. В стране прошли конкурсы педагогического и профессионального мастерства, которые позволили специалистам улучшить свои навыки и почувствовать значимость своего дела.
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