📹⚡️Достойные кадры сверхнизковысотного полета китайского многофункционального истребителя поколения "4++" J-16 над береговой линией КНР.
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📹⚡️Достойные кадры сверхнизковысотного полета китайского многофункционального истребителя поколения "4++" J-16 над береговой линией КНР.