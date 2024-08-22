В Балтийской военно-морской базе прошла тренировка по борьбе с диверсантами

Тренировка по борьбе с подводными диверсантами и безэкипажными катерами состоялась в Балтийской морской базе в рамкам мероприятий по антитеррору, сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны России 22 августа на официальном интернет-портале.