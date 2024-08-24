Группа «Монако Джем» чуть не погибла в авиакатастрофе в Якутии

Самолет Ан-2 с участниками шоу “Голос” совершил вынужденную посадку на фоне отказа двигателя. В Якутии чуть было не произошла авиакатастрофа с самолетом Ан-2, на борту которого находились участники кавер-группу «Монако Джем».
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