Группа «Монако Джем» чуть не погибла в авиакатастрофе в Якутии

Самолет Ан-2 с участниками шоу “Голос” совершил вынужденную посадку на фоне отказа двигателя. В Якутии чуть было не произошла авиакатастрофа с самолетом Ан-2, на борту которого находились участники кавер-группу «Монако Джем».