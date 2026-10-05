Верховный суд РФ отклонил жалобу лидера ОПГ Буторина на пожизненный срок

Верховный суд России вернул без рассмотрения жалобу лидера ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Буторина по прозвищу «Ося» на пожизненный приговор за 29 убийств, вынесенный 15 лет назад.
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