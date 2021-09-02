Ох, ну уж эти выборы...) На подумать

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаОх, ну уж эти выборы...) На подумать Который день смотрю дебаты.))) Корректно ! У Журавлёва " Родина" Таня Буланова" в в 5ке лидеров.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаА почему не показаны олигархи из ЕР. У них доходы значительно больше.ИИринаА путинским холуям кремлеботам платят только за дискредитацию КПРФ ,а за едроссов не платят .Петр Смирноввыложите.))) Такие есть, но меньше чем в КПРФ и в ЕР их вычищают, а в КПРФ их отстаивают, чтобы партия прибыль от богательних не потеряла!Владимир ЛисуковНу, бля... Теперь загуляют певички с олигархами в Думе! Будут петь и плясать, а народ - вымирать.yuro4ka2006 СолдатенкоЭти просто нищие по сравнению с единоросами!!! :)))ИГОРЬ СТАШЕВСКИЙтеперь муз .шоу и концерты будут транслировать из думы, жить станет веселейОЛЕГ VinogradovСразил компромат на олигарха Савицкую ( оказывается у супруга квартира в Белоруссии!) . Во,сюжет , аж дыхание в зобу сперло...Комментировать
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