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Ох, ну уж эти выборы...) На подумать

Ох, ну уж эти выборы...) На подумать

      Который день смотрю дебаты.)))   Корректно !  У  Журавлёва  "  Родина"  Таня Буланова" в в 5ке лидеров.

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галина
А почему не показаны олигархи из ЕР. У них доходы значительно больше.
Ирина
А путинским холуям кремлеботам платят только за дискредитацию КПРФ ,а за едроссов не платят .
Петр Смирнов
выложите.))) Такие есть, но меньше чем в КПРФ и в ЕР их вычищают, а в КПРФ их отстаивают, чтобы партия прибыль от богательних не потеряла!
Владимир Лисуков
Ну, бля... Теперь загуляют певички с олигархами в Думе! Будут петь и плясать, а народ - вымирать.
yuro4ka2006 Солдатенко
Эти просто нищие по сравнению с единоросами!!! :)))
ИГОРЬ СТАШЕВСКИЙ
теперь муз .шоу и концерты будут транслировать из думы, жить станет веселей
ОЛЕГ Vinogradov
Сразил компромат на олигарха Савицкую ( оказывается у супруга квартира в Белоруссии!) . Во,сюжет , аж дыхание в зобу сперло...

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