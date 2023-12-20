Эксперт рассказала о видах эмоционального насилия и тревожных знаках, на которые стоит обратить внимание

Психолог Алена Нижнева рассказала «Известиям» о видах эмоционального насилия и о том, что может послужить тревожными знаками, перечислила “красные флаги”, сигнализирующие о возможном существовании неких проблем, которые до поры до времени не презентуются партнером.
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