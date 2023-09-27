Венгерский эксперт Бидло сомневается в успехе иска Украины к трем странам ЕС

Иск Украины против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию, вероятно, не будет иметь успеха, потому что названные страны не ограничивали украинский экспорт, считает венгерский эксперт по зерновому рынку Габор Бидло.
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