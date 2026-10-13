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Регионы России

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Учёные выяснили значимость рельефной поверхности биопластика для роста клеток

Учёные выяснили значимость рельефной поверхности биопластика для роста клеток

В основе исследования лежали полигидроксиалканоаты (ПГА) — биоразлагаемые полимеры, синтезируемые бактериями, обладающие высокой биосовместимостью и экономической привлекательностью для масштабного биосинтеза.

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