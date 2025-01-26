Мария Захарова комментирует в Telegram запрет Зеленского на переговоры с Россией. Президент России Владимир Путин считает такой запрет нелегитимным и призывает спонсоров киевского режима повлиять на решение Зеленского.
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