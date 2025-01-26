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Царьград

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  • татьяна неструева
    нуконечно  а власть как всегда не знает что делать . пока не пойдут трупы .В Краснодаре юные...
  • Сергей Ипатов
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Захарова о Зеленском: "лидер переговоров" или новый запретитель диалога?

Захарова о Зеленском: "лидер переговоров" или новый запретитель диалога?

Мария Захарова комментирует в Telegram запрет Зеленского на переговоры с Россией. Президент России Владимир Путин считает такой запрет нелегитимным и призывает спонсоров киевского режима повлиять на решение Зеленского.

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