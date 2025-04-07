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Свежие комментарии

Конец легенды: Kenworth прекратит выпуск культового американского тягача W900

Производитель заявил, что решение было принято на основе «меняющихся норм выбросов иограничений компонентов», поскольку отрасль стремится запускать все более эффективные иболее интегрированные технологии.

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