«Даже пошли на это»: как власти рассчитались с обманутыми дольщиками

Федеральные обязательства перед обманутыми участниками долевого строительства закрыты. Было решено взять кредиты, чтобы рассчитаться с ними, заявил вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин в ходе совещания с регионами.