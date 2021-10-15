Турция организует Эфиопии поставки боевых дронов на фоне регионального конфликта

Власти Турции подписали договор о поставках ударных беспилотных летательных аппаратов в Эфиопию, случившееся может спровоцировать напряженности с Египтом, по причине того, что Каир и Аддис-Абеба в текущий момент пребывают в состоянии долго длящегося «конфликта» из-за плотины «Великого Возрождения».
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