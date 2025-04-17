В МИД России объяснили рейд силовиков в бане с киргизами в Москве

В МИД России прокомментировали проверку силовиками бани с киргизами в Москве. Проверка иностранцев в банном комплексе «Бодрость» в Москве была плановой и не нацеливалась на граждан какой-либо страны, подчеркнули в российском МИД.
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