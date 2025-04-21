На территории природного памятника «Река Величка» в Ленобласти нашли поселение муравьев

Это говорит о благоприятных условиях в заказнике для жизни этих насекомых На территории природного памятника «Река Величка», расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, обнаружили поселение муравьев.
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