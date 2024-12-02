Сирия... Террористы жалуются, что по ним наносятся неизбирательные удары и пригрозили обратиться в ООН... (не шутка)

В ООН жаловаться - ноль эффекта , пишите сразу в "Спортлото" . Там точно заставят русских прекратить неизбирательное уничтожение террористов... Россия одумается... и будет хуя...(ой) уничтожать избирательно..., всех подряд !!!

Alex Nемо

Им не правильный адрес дали куда жаловаться. Все эти ООН, ЕС, США уже давно не имеют никакого авторитета для России. Хотите чтобы авторитетная организация приняла меры к которым прислушаются почти все политики и граждане в России? Жалуйтесь в СПОРТЛОТО! Там примут жесткие меры...