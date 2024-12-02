Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Е Ва
    как это не удивительно, но они считают и им это показывают и внушают, что у нас пустые полки в магазинах, все что был...И мёртвые с косам...
  • Alex Nемо
    Им не правильный адрес дали куда жаловаться. Все эти ООН, ЕС, США уже давно не имеют никакого авторитета для России....Сирия... Террорис...
  • Олег Самойлов
    то верно! С тебя даже анализа мочи и кала взять невозможно! Тут ты прав!Если бы Сталин пр...

Сирия... Террористы жалуются, что по ним наносятся неизбирательные удары и пригрозили обратиться в ООН... (не шутка)

Сирия... Террористы жалуются, что по ним наносятся неизбирательные удары и пригрозили обратиться в ООН... (не шутка)

Geromant-то конфлигтолог "Рейтерс" говорит, что военкурятник обла*ался, а террористы недоумевают, от перемог, которые им приписывают.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
В ООН жаловаться - ноль эффекта , пишите сразу в &quot;Спортлото&quot; . Там точно заставят русских прекратить неизбирательное уничтожение террористов... Россия одумается... и будет хуя...(ой) уничтожать избирательно..., всех подряд !!!
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17 час.
Alex Nемо
Им не правильный адрес дали куда жаловаться. Все эти ООН, ЕС, США уже давно не имеют никакого авторитета для России. Хотите чтобы авторитетная организация приняла меры к которым прислушаются почти все политики и граждане в России? Жалуйтесь в СПОРТЛОТО! Там примут жесткие меры...
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9 час.

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