Уехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь

Сама Кристина Асмус поделилась своими впечатлениями от путешествия на своей странице в социальных сетях, рассказав о том, как спонтанное решение отправиться в Хорватию и Италию стало лучшим подарком к ее дню рождения.
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