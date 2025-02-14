Президента США Дональда Трампа не интересует, в каких границах будет существовать Украина. Об этом в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.
«Ему плевать на границы Украины. Трамп заговорил словами Путина» – Луценко
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Ирина Черных
Трампу можно не верить, но сотрудничать для пользы России просто необходимо.
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12 час.
СК
Сергей Ковалев
оно и правда похрен про границы, суть в "будет существовать Украина." надо ли? и кому? нормальным труженикам точно никуда не стучало, а вот разным ахметовым с порошенками и сидячими коломойскими нужна собственная поляна, с которой они кормятся. здесь не интересы народов, здесь интересы капитала. и вообще вся мiровая возня внутри интересов большого бабла. пиплу - роль подай/принеси, ну и живот положи в случае необходимости...
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11 час.
Eduard
Да,он американец!
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8 час.
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