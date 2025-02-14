«Ему плевать на границы Украины. Трамп заговорил словами Путина» – Луценко

СК

Сергей Ковалев

оно и правда похрен про границы, суть в "будет существовать Украина." надо ли? и кому? нормальным труженикам точно никуда не стучало, а вот разным ахметовым с порошенками и сидячими коломойскими нужна собственная поляна, с которой они кормятся. здесь не интересы народов, здесь интересы капитала. и вообще вся мiровая возня внутри интересов большого бабла. пиплу - роль подай/принеси, ну и живот положи в случае необходимости...