Транспортные полицейские в Перми привлекли к ответственности нетрезвого гражданина, находившегося на вокзале вместе с малолетним ребенком

В минувшее воскресенье на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте обратили внимание на мужчину, который держал на руках маленького ребенка – девочку, примерно 5-ти лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии