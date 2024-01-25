Foreign Policy: власти США обсуждают вывод войск из Сирии

Как указал в своем материале для Foreign Policy старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер, американские власти обсуждают вывод войск из Сирии.
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