За организацию наркопритона паре из Калуги грозит до шести лет лишения свободы

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2023 года обвиняемые оборудовали свою квартиру в Калуге для систематического получения и употребления наркотических веществКалужская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 29-летнего местного жителя и его 24-летней сожительницы.
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