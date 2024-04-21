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Закон и Порядок

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Парламент Киргизии становится на русофобские рельсы

Парламент Киргизии становится на русофобские рельсы

Айнур Курманов. Многих возмутило недавнее очередное заявление спикера киргизского парламента Нурланбека Шакиева, который призвал заблокировать трансляцию в республике мультфильмов на русском языке.

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Комментарии
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Ливень
главное не упустить момент и не дать наглосаксонским мордам  протиснуться в отношения с республиками СНГ...  прецедентов хоть попой жуй.  если мы отпустим вожжи эти вожжи перехватят англосаксы и во все не для мира во всём мире
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